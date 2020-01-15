ميسي يكشف عن المدافع الأصعب الذي واجهه

كشف النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة عن المدافع الأكثر صعوبة الذي اضطر لمواجهته خلال مسيرته الممتدة منذ عام 2004 مع الفريق الأول للبارسا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأرجنتيني لشبكة "دازن"، والمثير فيها أن اختياره لم يكن لأحد كبار مدافعين أوروبا أو الدوري الإسباني مثل سيرخيو راموس أو فيرجيل فان دايك.

وقال ميسي: "الرقابة رجل لرجل لا تزعجني، لكنك تعرف أنك ستمر بمباريات سيئة، غريب أن يكون حولك أحدهم بشكل مستمر، في الواقع مثل هذا الأمر لم يحدث لي كثيراً ولا يزعجني لكنه غريب.

"بالنسبة لي أرى أن بابلو مافيو مدافع جيرونا هو أكثر المدافعين صعوبة الذين واجهتهم، فهو يبالغ في مراقبة الخصم بشكل كبير.

"لم أكن أبداً من نوعية اللاعبين الذين يشكون من التدخلات فأنا أعتقد أن الالتحام البدني والركلات جزء من كرة القدم في النهاية.

"عندما ألعب بشكل سيء أشعر بالغضب، لكن لو كانت الأمور تسير معي بشكل جيد فكل شيء آخر يكون على ما يرام ولا أتعامل مع مثل هذه التدخلات بشكل غاضب".

يذكر أن ميسي يحتل حالياً صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفاً أمام كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي يملك بدوره 12 هدفاً.