ميسي يلتزم الصمت لدى سؤاله عن العودة إلى برشلونة

البوابة - فضل الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان التزام الصمت لدى سؤاله عن إمكانية الرجوع إلى فريقه السابق برشلونة.

وتناول "ليو" العشاء مع زميليه السابقين نجمي البارسا سيرجيو بوسكيتس وجوردي آلبا أمس الاثنين، في حادثة يرى الكثيرون أنها تشير إلى إمكانية رجوعه إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

بدوره، نشر الإعلامي الإسباني الشهير جيرارد روميرو مقطع فيديو ظهر فيه الهداف الأرجنتيني وهو يغادر المطعم الذي تناول فيه العشاء.

ووجه المتواجدون أسئلة للاعب حول قابلية عودته إلى برشلونة، وعما إذا كان سيجتمع مع رئيس النادي جوان لابورتا.

لكن صاحب الـ 35 عاماً فضل التزام الصمت وعدم الرد على ما الأسئلة الموجهة إليه.

يذكر أن عقد ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته بحلول الثلاثين من شهر يونيو القادم.