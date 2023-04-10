ميسي ينتظر اتصال لابورتا

البوابة - ينتظر الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مكالمة من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة من أجل الرجوع إلى ملعب كامب ناو الذي صنع التاريخ على أرضيته.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الهداف التاريخي للبارسا سيقضي الأيام الأخيرة من عقده الحالي مع باريس سان جيرمان على أن يرحل خلال الصيف كونه لم يتوصل لاتفاق مناسب مع النادي الفرنسي حتى الآن حول التجديد.

وسيصبح "ليو" بهذه الحالة لاعباً حراً يستطيع الانتقال دون مقابل لأي وجهة يختارها شريطة الاتفاق على أجر سنوي يناسبه.

هل سيرجع ميسي إلى برشلونة؟

وما زال العرض الوحيد الذي وصل نجم الهجوم في الوقت الراهن من إدارة باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني ينتظر تحركاً مشابهاً من البارسا.

ونوهت الصحيفة إلى اجتماع والد اللاعب بلابورتا، لكنها أشارت إلى أن الأسطورة الأرجنتينية لم يقابل رئيس النادي الكتالوني بعد.

يذكر أن ميسي سجل 672 هدفاً لبرشلونة وفاز معه بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ولقب دوري الأبطال 4 مرات قبل أن يرحل مرغماً في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها النادي.