ميسي ينتقد ملاعب كوبا أميركا 2019

شن النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، هجوماً قوياً على ملاعب البرازيل التي تقام عليها بطولة كوبا أميركا 2019، بعدما تساءلت الجماهير عن سبب تراجع مستوى راقصي التانغو في المسابقة القارية، وغيابهم عن تقديم المستوى الفني المعهود.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الدولي الأرجنتيني قوله: "جميع الملاعب التي لعبنا فيها بطولة كوبا أميركا الحالية في البرازيل سيئة للغاية، لأن الكرة ترتد كثيراً، وتحتاج من اللاعب بذل جهد إضافي لإيقافها".

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة: "من الصعب على اللاعب خوض المباريات وتقديم أفضل ما لديه، بسبب سوء الأرضية"، في رسالة واضحة للجماهير التي عبّرت عن استغرابها من غياب المهارات الفنية لميسي في البطولة.

ويستعد منتخب الأرجنتين، لخوض مواجهة ربع النهائي أمام نظيره الفنزويلي، على ملعب ماراكانا الشهير الجمعة.