ميسي يهاجم إدارة برشلونة

رد النجم ليونيل ميسي بقوة، على تصريحات إيريك آبيدال السكرتير الفني لبرشلونة بعد مهاجمته بعض لاعبي الفريق الإسباني.

وخرج آبيدال في حوار مع صحيفة "سبورت"، ليكشف عن بعض الكواليس الخاصة التي أدت لرحيل المدرب إيرنيستو فالفيردي وقدوم كيكي سيتيين بدلاً منه.

الفرنسي قال للصحيفة: "هناك العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين أو لم يبذلوا جهداً كبيراً للفريق، بالإضافة أيضاً لمشكلة أخرى في التواصل على المستوى الداخلي.

"الأمور تحسنت بعد الكلاسيكو والعلاقة بين المدرب واللاعبين كانت جيدة، لكن بحس اللاعب السابق شعرت ببعض المشاكل ومن هنا اتخذنا القرار".

من جانبه رد ميسي بشكل عنيف على السكرتير الفني لبرشلونة، في واقعة غير مسبوقة بهجوم قائد الفريق الكتالوني على إدارة النادي.

وقال ميسي في رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام":"بكل أمانة لا أحب هذه الأشياء أو التحدث بتلك الطريقة، ولكن يجب على كل شخص أن يكون مسؤولا عن مهامه والعناية بقراراته.

"اللاعبون يتحملون المسؤولية في أرض الملعب، نحن أول من نعترف عندما نكون غير جيدين، لذلك يجب تعامل إدارة النادي بعناية شديدة في كل قرار يتخذونه".

وأنهى صاحب الـ 32 عاماً حديثه: "أعتقد عندما نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نعطي أسماء حتى لا نخلق بعض الأجواء القذرة ونغذي المزيد من الشائعات والقصص غير الصحيحة".

ويأتي حديث ميسي استمراراً للانتقادات الموجهة لإدارة النادي بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب سوء التعامل مع ملف الانتقالات والمدير الفني الجديد بعد رحيل فالفيردي.

يذكر أن آبيدال كشف خلال حديثه، عن استمرار المفاوضات مع ميسي حول التجديد مع برشلونة، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.