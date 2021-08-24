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ميسي يواجه نيمار في تصفيات كأس العالم 2022

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 08:07
ميسي ونيمار خلال تدريبات باريس سان جيرمان
ميسي ونيمار خلال تدريبات باريس سان جيرمان

استدعي ليونيل ميسي أمس الاثنين ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين الذي سيواجه غريمه الأزلي البرازيلي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلاقي "ليو" زميله القديم الجديد نيمار حين يلتقي المنتخبان في الخامس من سبتمبر.

وستكون هذه أول مباراة يواجه اللاعبان فيها بعضهما وهما يمثلان باريس سان جيرمان على مستوى النادي.

وسيقام اللقاء بعد قرابة شهرين من مواجهة المنتخبين الأخيرة في نهائي كوبا أميركا 2021 الذي قاد فيه ميسي التانغو لمعانقة اللقب لأول مرة منذ عام 1993.

وتحتل البرازيل صدارة منتخبات أميركا الجنوبية بعدما حققت العلامة الكاملة وجمعت 18 نقطة من 6 مباريات، تليها الأرجنتين بفارق 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

كلمات دالة:ليونيل ميسينيمارمنتخب البرازيلباريس سان جيرمانمنتخب الأرجنتينتصفيات كأس العالم 2022

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