ميسي يواجه نيمار في تصفيات كأس العالم 2022

استدعي ليونيل ميسي أمس الاثنين ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين الذي سيواجه غريمه الأزلي البرازيلي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلاقي "ليو" زميله القديم الجديد نيمار حين يلتقي المنتخبان في الخامس من سبتمبر.

وستكون هذه أول مباراة يواجه اللاعبان فيها بعضهما وهما يمثلان باريس سان جيرمان على مستوى النادي.

وسيقام اللقاء بعد قرابة شهرين من مواجهة المنتخبين الأخيرة في نهائي كوبا أميركا 2021 الذي قاد فيه ميسي التانغو لمعانقة اللقب لأول مرة منذ عام 1993.

وتحتل البرازيل صدارة منتخبات أميركا الجنوبية بعدما حققت العلامة الكاملة وجمعت 18 نقطة من 6 مباريات، تليها الأرجنتين بفارق 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات.