عاجل: ميسي يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

أكدت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان بات قريباً للغاية من الموافقة على الانتقال إلى إنتر ميامي.

وقالت صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية أن "ليو" سيرحل عن صفوف النادي الفرنسي بعد نهاية عقده معه الصيف القادم، ولن يعمل على تجديد الاتفاق مما سيسمح له بالانتقال مجاناً إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

ميسي يرحل عن باريس بعد نهاية الموسم

وسيرحل صاحب الـ 35 عاماً إلى إنتر ميامي بعد انتهاء الموسم الأوروبي 2022-2023 بحيث يصبح الأعلى أجراً في تاريخ البطولة الأميركية.

وتسعى إدارة إنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام لجلب لاعبين آخرين زاملوا ميسي خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وبما أن موسم الدوري الأميركي لن يكون قد وصل لنهايته مع موعد انتهاء البطولات الأوروبية، فقد يجد "ليو" نفسه مجبراً للمشاركة مباشرة مع فريقه الجديد بحيث تمتد فترة لعبه لـ 14 شهراً متواصلة دون استراحة.

وليس واضحاً بعد التاريخ الذي سيبدأ فيه تمثيل إنتر ميامي بصورة رسمية.

يذكر أن ميسي يقود حالياً منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022 وعينه على اللقب حتى يتوج مسيرته بأكثر الإنجازات قيمة على مستوى كرة القدم.