ميسي يوافق على عرض لموسمين مع سان جيرمان ويسافر لباريس

وافق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على عقد لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي اليوم الثلاثاء.

وظهر نجم الهجوم في مؤتمر صحفي باكياً يوم الأحد أكد فيه انتهاء مغامرته مع البارسا وأن الانتقال لفرنسا أمر وارد.

وقال موقع "جول" أن أيقونة برشلونة الذي غادر الفريق الكتالوني بعد نهاية عقده في يوليو الماضي سيوقع مع الباريسي لموسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث.

ما هو الراتب الذي سيتقاضاه ميسي في باريس؟

من المتوقع أن يحصل "ليو" ما بين 30 و35 مليون يورو سنوياً، ناهيك عن مكافآت أخرى تعتمد على أدائه وما سيقدمه مع الفريق الفرنسي.

وأكدت تقارير أن البالغ عمره 34 عاماً تلقى عرضين آخرين، إلا أن فضل الانتقال إلى الليغ 1.

وقيل أن أتلتيكو مدريد سعى لضم اللاعب، فيما بدا أن مانشستر سيتي وإنتر ميلان درسا استقطابه أيضاً.