ميسي 650 هدفاً مع برشلونة

هز ليونيل ميسي، وأنتوان غريزمان الشباك، ليفوز برشلونة 2-1 على ضيفه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، ويثأر لنفسه من الهزيمة أمام الفريق القادم من إقليم الباسك في نهائي كأس السوبر المحلي.

وسدد ميسي ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 20 محرزاً هدفه 650 مع البارسا في اليوم الذي قرر فيه النادي إقامة دعوى قضائية ضد صحيفة «إل موندو»، لنشرها تفاصيل عقد اللاعب الأرجنتيني.

والفوز هو الخامس على التوالي في الدوري، لفريق المدرب رونالد كومان، ليتقدم بفارق الأهداف على ريال مدريد، ولكل منهما 40 نقطة، ويتأخران بعشر نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

وأشاد غريزمان بزميله ميسي، حينما سئل عما إذا كان الأرجنتيني، الذي حاول الرحيل عن برشلونة قبل انطلاق الموسم الجاري، يتم الضغط عليه للرحيل عن النادي، وقال: «كلنا نستمتع بوجود ميسي. هو أسطورة، نأمل أن يستطيع الاستمرار ومساعدة النادي على الفوز».

وقال إينيغو مارتينيز مدافع بلباو، أن فريقه لم يكن محظوظاً لمواجهة ميسي في مباراة يحاول فيها الرد بقوة، وأضاف: «كلنا نعرف إمكانات ميسي، عندما يتعرض لمثل هذه الأمور كما حدث، فإنه يسجل مثل هذه الأهداف، ولا يمكن فعل أي شيء».