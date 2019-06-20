ميلان بقيادة مالديني يتحرك لضم سيبايوس

أكدت تقارير إسبانية الخميس أن ميلان يسعى للحصول على خدمات داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" التي أكدت أن النادي الإيطالي معجب بما قدمه الإسباني الشاب خلال الأشهر الأخيرة رغم ابتعاده عن المشاركة نسبياً مع الملكي.

وقالت الصحيفة أن باولو مالديني المدير التقني الجديد للنادي سيسافر لإسبانيا من أجل فتح المفاوضات مع إدارة ريال مدريد لضم اللاعب.

ويسعى ريال مدريد للحصول على مبلغ يقدر بـ 50 مليون يورو نظير الاستغناء عن نجم منتخب إسبانيا الشاب.

ويعاني لاعب الوسط الصاعد من قلة المشاركات في ظل وجود الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، وتحت قيادة زين الدين زيدان.

يذكر أن سيبايوس انضم لريال مدريد صيف عام 2017 قادماً من ريال بيتيس مقابل 17 مليون يورو.