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ميلان على أعتاب حسم صفقة مدافع برشلونة

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:52
جان كيلر توديبو
جان كيلر توديبو

كشفت تقارير وجود مفاوضات بين إدارتي برشلونة وميلان لحسم صفقة المدافع الشاب جان كيلر توديبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر القادم.

ويسعى مدافع البارسا لكسب المزيد من دقائق اللعب بسبب قلة المشاركة بالتشكيلة الأساسية تحت قيادة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن اجتماعاً هاماً سيجمع بين إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وباولو مالديني المدير الرياضي لميلان، لحسم صفقة انتقال توديبو إلى الروسونيري.

وأكدت الصحيفة أن البارسا قرر فتح الباب أمام رحيل الفرنسي صاحب الـ 19 عاماً، وأن هذا يأتي في مصلحة الطرفين، مع العلم بأن إدارة النادي الكتالوني لن تتخلى عنه بأقل من 10 ملايين يورو مع الاحتفاظ بخيار إعادة الشراء في المستقبل.

Via SyndiGate.info


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