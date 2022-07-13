ميلان مستعد لبيع رافاييل لياو

لا تمانع إدارة أي سي ميلان بطل إيطاليا الاستماع للعروض القادمة من أجل التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي رافاييل لياو هذا الصيف وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" المحلية.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تشير إلى اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بخدمات الجناح المتألق الذي ارتفعت قيمته السوقية في الفترة الأخيرة.

ومع أن المدرب ستيفانو بيولي اعتمد على النجم الشاب بشكل مستمر، إلا أن النادي العريق مستعد لبيعه بحال وصول العرض المناسب.

ما هي قيمة لياو بالنسبة لميلان؟

وسيستغنى النادي اللومباردي عن اللاعب البرتغالي إذا تقدم أحد المهتمين بـ 80 مليون يورو لشرائه.

ولم يتوصل الروسونيري حتى الآن لاتفاق مع صاحب الـ 23 عاماً فيما يخص تمديد العقد الذي يربطهما علماً بأن الاتفاق الحالي يمتد حتى صيف عام 2024.