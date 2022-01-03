ميلان وإنتر يرفضان التعاقد مع آنخيل دي ماريا

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن ميلان وجاره إنتر حصلا على فرصة ضم النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عاماً مع الباريسيين صيف العام الجاري، ويفضل اللاعب وفقاً لتقارير سابقة أن يجدد عقده مع ناديه الحالي لموسم آخر قبل أن يعود إلى الأرجنتين.

وانتقل دي ماريا إلى فريق العاصمة الفرنسية عام 2015 قادماً من مانشستر يونايتد وقدم معه مستويات مميزة إذ سجل 90 هدفاً وصنع 109 هدف آخر خلال 280 مباراة حتى الآن.

ومع أن فكرة التجديد تبدو قوية من طرف باريس سان جيرمان، إلا أن مستقبل الأرجنتيني لم يحسم بعد.

وكشف موقعا "سيمبري ميلان" و"سيمبري إنتر" أنه تم عرض اللاعب على كلٍ من الروسونيري والنيراتزوري، لكن موقف إدارتي الناديين بدا متشابهاً، إذ يرى القائمون عليهما أن جلب الجناح المتألق ليس أولوية.