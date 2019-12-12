ميلان يبدأ اتصالاته مع بديل إبراهيموفيتش

أفادت مصادر إعلامية بأن ميلان بدأ الاتصالات مع ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس، ليكون بديلاً لصفقة زلاتان إبراهيموفيتش بحال فشلها.

وتشير التقارير في إيطاليا إلى أن "إبرا" لم يحسم حتى الآن موقفه من الانضمام للروسونيري، أو التحول صوب نابولي المشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "كورييري ديلو سبورت" أن زفونمير بوبان المدير الرياضي لميلان اتصل بماندجوكيتش لاستطلاع رأيه حيال القدوم الشهر القادم.

وخرج المهاجم الكرواتي من حسابات يوفنتوس هذا الموسم بعدما تم استبعاده من القائمة الأوروبية، كما أنه لا يشارك مع الفريق في التدريبات.

وارتبط ماندجوكيتش في الأسابيع الماضية بالانتقال لمانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، بالإضافة للحديث عن عروض قطرية.

بدوره، يبحث ميلان عن مهاجم إضافي لتعزيز صفوفه في ظل معاناة الثنائي كريشتوف بيونتيك ورافاييل لياو التهديفية هذا الموسم.

ويستضيف ميلان في المرحلة الـ 16 من الدوري الإيطالي نظيره ساسوولو على ملعب سان سيرو.