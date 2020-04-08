ميلان يبدأ تحركاته لضم دافيد سيلفا

بدأت إدارة ميلان اتصالاتها مع دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، من أجل التوقيع معه بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن الموسم الحالي هو الأخير له مع سيتي.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، أن سيلفا لن يجدد تعاقده مع حامل لقب البريميير ليغ، لذلك سيرحل في صفقة انتقال حر إلى فريق آخر.

ويحصل سيلفا على راتب سنوي يقدر بنحو 6 مليون يورو على الأقل، لذلك فإن ميلان يحاول تقليل هذا الرقم بعض الشيء، لإمكانية حسم الصفقة خلال الوقت الحالي.

يذكر أن ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بضم سيلفا، بل هناك اتصالات أيضاً من جانب إنتر ميامي، الذي يملكه ديفيد بيكهام.