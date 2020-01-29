ميلان يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على تورينو

سجل هاكان تشالهانوغلو هدفين وكان مؤثراً في انتفاضة ميلان وفوزه 4-2 على تورينو بعد وقت إضافي ليبلغ الروسونيري نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونجح لاعب الوسط التركي في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع قبل أن يمنح ميلان التقدم 3-2 في الوقت الإضافي ليحقق أصحاب الأرض الفوز الخامس على التوالي ويصبح على موعد مع يوفنتوس في المربع الذهبي.

وكان ميلان مرشحاً بقوة للفوز وتقدم بهدف بعد 12 دقيقة عندما قابل جياكومو بونافينتورا كرة عرضية من آنتي ريبيتش.

لكن جيليسون بريمر أدرك التعادل قبل الاستراحة بتسديدة قوية قبل أن يضيف الهدف الثاني عقب كرة عرضية من أولا أينا في الدقيقة 71.

ونجح تشالهانوغلو في إدراك التعادل بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع ثم كرر الأمر في الدقيقة 107 بتسديدة رائعة قبل أن يضيف البديل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الرابع.