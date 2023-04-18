ميلان يتخطى نابولي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

البوابة - تأهل أي سي ميلان الإيطالي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع مستضيفه ومواطنه نابولي بهدفٍ لمثله ليلة الثلاثاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إياب ربع النهائي.

وكان الفريق اللومباردي قد انتصر ذهاباً على أرضه ملعب سان سيرو الأسبوع المنصرم بنتيجة 1-0 ليتأهل إلى الدور القادم بمجموع المواجهتين 2-1.

وأهدر الفرنسي أوليفييه جيرو ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 21، لكن زميله البرتغالي رافاييل لياو مرر له كرة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 ليعوض إهدار الركلة ويسجل في شباك الحارس أليكس ميريت.

في الشوط الثاني، أهدر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة 81.

إلا أن النيجيري فيكتور أوسيمين أدرك التعادل في الثواني الأخيرة برأسية (90+3) لم تكن كافية ليبلغ ميلان نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007.

ميلان ينتظر الفائز من مواجهة إنتر وبنفيكا

سيلتقي الروسونيري في المربع الذهبي بالطرف الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى التي ستجمع مواطنه إنتر ببنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء مع أفضلية للنيراتزوري الذي فاز ذهاباً بهدفين نظيفين.