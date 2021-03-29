ميلان يتطلع لإبرام صفقات مهمة في الصيف

يسعى مسؤولو ميلان إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات القوية، في الصيف.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن ميزانية صفقات الروسونيري للسوق الصيفي تبلغ 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ميلان وفر أموال صفقات الشتاء، حيث أبرم إعارتين وتعاقداً مجانياً رغم امتلاكه ميزانية خاصة بسوق يناير.

وتعاقد ميلان مع ماريو ماندجوكيتش مجاناً، بالإضافة إلى الحصول على خدمات سواليهو مييتي وفيكايو توموري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأوضحت أن ميزانية الصيف تسمح لميلان بالتعاقد مع توموري بشكل نهائي من تشيلسي دون أي مشكلة في الأموال.

وذكرت أن ميلان سيحتفظ بزلاتان إبراهيموفيتش وماندجوكيتش لموسم آخر، خاصة أن المهاجم الكرواتي لديه خيار تجديد عقده تلقائياً، إذا تأهل الروسونيري إلى دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن قائمة أهداف ميلان في الصيف تضم دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا، بالإضافة إلى نيكولا فلاسيتش لاعب سيسكا موسكو، في حالة رحيل هاكان تشالهانوغلو.

وأضافت أن ميلان سيتحرك نحو بييرلويغي غوليني (أتالانتا) أو مايك مينيان (ليل)، إذا رفض الحارس جيانلويجي دوناروما التوقيع على عقد جديد.

وظهرت أزمة جديدة في مفاوضات ميلان، لتجديد عقد دوناروما الذي سينتهي الصيف القادم، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، عرض ميلان على دوناروما التجديد لمدة 5 مواسم براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، ويرتفع بالمكافآت إلى 8 ملايين يورو.

ويحصل الدولي الإيطالي في عقده الحالي على 6 ملايين يورو سنوياً.

وأشار الموقع إلى أن مينو رايولا وكيل دوناروما يطلب راتباً سنوياً للحارس الشاب بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت. كما يصر على أن يكون العقد الجديد لمدة موسم أو اثنين على الأكثر.