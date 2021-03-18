ميلان يتطلع لإقصاء مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بعد استدعائه مجدداً إلى منتخب السويد إثر غياب 5 سنوات، يريد النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الاستمرار في الاحتفالات من خلال مساعدة ميلان الإيطالي على تخطي فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما يستقبله على ملعب سان سيرو في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم الخميس.

وكان ميلان أدرك التعادل 1-1 في الرمق الأخير ذهاباً ليعزز من حظوظه في بلوغ ربع النهائي.

وغاب زلاتان عن مباراة الذهاب لأنه كان يتعافى من إصابة عضلية، لكنه شارك في التدريبات هذا الأسبوع وسيكون جاهزاً لمواجهة يونايتد الذي أحرز معه لقب هذه المسابقة عام 2017 ضد أياكس امستردام، علماً بأنه غاب عن تلك المواجهة أيضاً بداعي الإصابة.

ويتألق إبراهيموفيتش في صفوف ميلان هذا الموسم وقد سجل 14 هدفاً في 14 مباراة في الدوري الإيطالي، ساهمت بتصدر فريقه الترتيب في القسم الاول من الموسم.

سلسلة بيتية سلبية

بيد أنه يتعين على ميلان الحد من نتائجه السيئة على ملعبه في الآونة الأخيرة حيث فشل في الفوز في آخر أربع مباريات على سان سيرو، آخرها سقوطه أمام نابولي 0-1 الأسبوع الماضي كما سبق هذه السلسلة تعادلان مع سرفينا زفيزدا الصربي وأودينيزي وخسارة فادحة أمام جاره اللدود إنتر ميلان 0-3.

وتراجع ميلان بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الذي اقترب من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ عام 2010.

عموماً، خسر ميلان 5 مباريات من أصل 13 منذ مطلع عام 2021 في مختلف المسابقات، وحتى العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 2014 باتت مهددة، لأن نابولي الخامس وروما السادس يبتعدان عنه بفارق 6 نقاط فقط قبل نهاية الدوري بتسع مراحل.

في المقابل، دخل مانشستر يونايتد أسبوعاً مصيرياً لأنه بالإضافة إلى مواجهة ميلان، يتعين عليه اللعب ضد ليستر سيتي ثالث الدوري الإنجليزي خارج ملعبه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكلا المسابقتين تمثلان الأمل الوحيد للشياطين الحمر في إحراز لقب ما هذا الموسم، اذا ما سلمنا جدلاً بأن مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لحسم الدوري الإنجليزي في صالحه نظراً للفارق الكبير عن جاره.

وكشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأنه يتوقع عودة خمسة لاعبين مصابين إلى تشكيلة الفريق لمواجهة ميلان، أبرزهم لاعب الوسط بول بوغبا.

وغاب بوغبا عن مباريات فريقه العشر الأخيرة بعد إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيفرتون في السادس من فبراير.

بالإضافة إلى بوغبا، ينتظر سولشاير عودة المهاجمين أنتوني مارسيال وإيدينسون كافاني بالإضافة إلى لاعب الوسط دوني فان دي بيك.

وقال سولشاير «آمل في الحصول على خدمات 4 أو 5 لاعبين للمباراة ضد ميلان على الأرجح إيدينسون وأنتوني وربما فان دي بيك.

«قد يكون بول ضمن عداد التشكيلة المسافرة كما أن (الإسباني) دافيد دي خيا (حارس المرمى) تنتهي فترة حجره» بعد أن سافر إلى إسبانيا إثر وضع زوجته مولودة هي الأولى لهما.

توتنهام وآرسنال وأياكس في مأمن

يبدو الفريقان الإنجليزيان الآخران في المسابقة توتنهام وآرسنال في مأمن من المفاجآت، بعد أن تقدم الأول على ملعبه ضد دينامو زاغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في حين عاد الثاني بفوز عريض 3-1 على أولمبياكوس اليوناني في أثينا.

وقد يلجأ مدربا الفريقين جوزيه مورينيو وميكيل آرتيتا لإراحة بعض لاعبي الصف الأول، بعد أن ضمنا بنسبة كبيرة بلوغ ربع النهائي.

والأمر ينطبق على أياكس امستردام الهولندي الذي حقق فوزاً مستحقاً على يانغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة على ملعب يوهان كرويف، وعلى فياريال الإسباني الذي عاد بالفوز على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين.