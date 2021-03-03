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ميلان يتعادل بشق الأنفس مع أودينيزي

منشور 03 آذار / مارس 2021 - 09:46
تعادل محبط للروسونيري
تعادل محبط للروسونيري

تعادل ميلان بصعوبة بالغة مع ضيفه أودينيزي العنيد بهدفٍ لمثله على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف بشكل مفاجىء برأسية رودريغو بيكاو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي حول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني مدركاً التعادل للروسونيري.

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

كما رفع أودينيزي رصيده بدوره إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

كلمات دالة:ميلانأودينيزيالدوري الإيطالي

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