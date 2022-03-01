ميلان يتعادل مع إنتر دون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

انتهى لقاء قمة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين أي سي ميلان وضيفه إنتر على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ليلة الثلاثاء دون أهداف.

وفشل الطرفان في تقديم عرض مميز واكتفيا بالتعادل السلبي قبل مواجهة الإياب التي ستجمع بينهما على نفس الملعب في الـ 20 من شهر أبريل المقبل.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة على المجريات علماً بأن الأفضلية كانت للروسونيري.

في المقابل، استمر صيام النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن التسجيل لإنتر ميلان ليقوم المدرب سيموني إنزاغي باستبداله في الدقيقة 65 ليحل التشيلي أليكسيس سانشيز مكانه.

وتقام مواجهة ذهاب نصف النهائي الآخر بين فيورنتينا وضيفه يوفنتوس ليلة الأربعاء على أرضية ملعب آرتيميو فرانكي.