ميلان يتعادل مع سامبدوريا سلباً في الظهور الأول لإبراهيموفيتش

لم يفلح ميلان في مداواة جراحه، واكفتى بالتعادل السلبي مع ضيفه سامبدوريا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو في إطار المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

هذه هي المشاركة الأولى لزلاتان إبراهيموفيتش بعد عودته من جديد إلى الروسونيري، وقد شارك السويدي طوال الـ 90 دقيقة لكنه لم يستطع أن يقدم الإضافة المأمولة وبدا واضحاً تأثره بفترة غيابه الطويلة عن الملاعب.

في الوقت نفسه، كانت الجماهير تأمل في أن يعوَّض صاحب الضيافة هزيمته القاسية التي تلقاها في المرحلة الماضية بخماسية نظيفة من أتالانتا، لكن الأداء لم يكن عند حسن الظن.

المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير بين الطرفين، وشهدت أفضلية نسبية لميلان في الشوط الأول، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب في الشوط الثاني.

وأضاع مانولو غابياديني فرصة خطف النقاط الثلاث في ثلاث فرص متتالية خلال 10 دقائق بين الدقيقتين 50 و60، وقد تألق الحارس جيانلويجي دوناروما وتصدى لاثنتين منها مقابل إهدار غريب من غابياديني للفرصة الثالثة.

بدوره، كثف ميلان من محاولاته وضغطه في الثلث ساعة الأخيرة، لكنه عجز عن صناعة الخطورة، وكان الاستحواذ سلبياً ومن دون فرص حقيقية على مرمى الضيوف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميلان إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز السادس عشر.