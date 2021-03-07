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ميلان يتغلب على فيرونا ويقلص الفارق مع إنتر المتصدر

منشور 07 آذار / مارس 2021 - 05:11
دالوت يحتفل بهدفه
دالوت يحتفل بهدفه

عاد ميلان ثاني الترتيب بانتصار مهم على حساب مستضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي ليقلص الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى 3 نقاط مؤقتاً.

ويدين الروسونيري بهذا الفوز للاعبيه رادي كرونيتش وديوغو دالوت اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 27 و 50 على التوالي.

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتاً عن إنتر ميلان المتصدر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام أتالانتا الخامس بـ 49 نقطة.

فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

كلمات دالة:ميلانهيلاس فيروناالدوري الإيطالي

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