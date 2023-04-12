ميلان يتفوق على نابولي ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

البوابة - حقق أي سي ميلان الإيطالي فوزاً ثميناً على حساب ضيفه ومواطنه نابولي وهزمه بنتيجة 1-0 ليلة الأربعاء في اللقاء القوي الذي جمعهما على أرضية ملعب سان سيرو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدين الروسونيري بهذا الانتصار لنجم وسطه الجزائري اسماعيل بن ناصر الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 بتسديدة قوية ومميزة على يمين الحارس أليكس ميريت.

وشهدت الدقيقة 74 طرد الكاميرون أندريه فرانك زامبو آنغويسا، فيما سيغيب زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي عن لقاء العودة بدوره إثر تراكم البطاقات.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا يوم الثلاثاء المقبل.