ميلان يجدد اتصالاته بإبراهيموفيتش

تصر إدارة ميلان على التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش في يناير، خاصة بعد النتائج السلبية في الدوري الإيطالي والهزيمة النكراء أمام أتالانتا بخمسة أهداف دون مقابل.

وطالب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، إدارة النادي بضرورة جلب مهاجم جديد، بسبب صعوبة الوضع التهديفي وانخفاض مستوى كريستوف بيونتيك.

في المقابل، أشارت شبكة "دازن" الإعلامية، إلى أن مسؤولي الروسونيري أجروا اتصالات جديدة مع المهاجم السويدي، لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى النادي اللومباردي.

على جانب متصل، اقترب ميلان من إكمال التوقيع مع الشاب كلير توديبو مدافع برشلونة، بنظام الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري.