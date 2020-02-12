ميلان يحسم مصير إبراهيموفيتش نهاية الموسم

قرر ميلان حسم مستقبل النجم زلاتان إبراهيموفيتش نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن الروسونيري يواجه صعوبة في الاختيار بين المراهنة على السويدي الذي سيبلغ 39 عاماً خلال الفترة المقبلة أم يستغني عن خدماته لضم لاعب أصغر سناً من أجل المستقبل.

وظهر إبراهيموفيتش بأداء قوي مع ميلان منذ الانتقال إلى صفوفه الشهر الماضي، وعلى الأخص في مباراته الأخيرة في الديربي، والتي خسرها أمام إنتر بأربعة أهداف لاثنين، حيث تمكن زلاتان من صناعة هدف وإحراز آخر.

يذكر أن ميلان ضم إبراهيموفيتش في يناير لمدة ستة أشهر ليظهر اللاعب بمستوى رائع، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي أضافها للاعبي الروسونيري.

وكان إبراهيموفيتش يلعب في لوس أنجيليس غالاكسي قبل عودته إلى الدوري الإيطالي.