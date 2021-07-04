ميلان يختار زياش لخلافة تشالهانوغلو

وجه ميلان أنظاره صوب التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي لتعويض رحيل صانع الألعاب هاكان تشالهانوغلو إلى الغريم إنتر ميلان.

وانتهى عقد الدولي التركي مع الروسونيري مؤخراً، لينتقل في حركة غير متوقعة مجاناً للنيراتزوري بطل الدوري الإيطالي.

واستدعى رحيل تشالهانوغلو البحث عن بديل، وباتت الأنظار موجهة نحو المغربي الذي لم يقدم المستوى المأمول منذ انتقاله إلى العاصمة الإنجليزية.

زياش لم يقدم مستويات مميزة مع تشيلسي حتى الآن

وانضم صاحب الـ 28 عاماً إلى تشيلسي بطل أوروبا مقابل 36.7 مليون جنيه استرليني قادماً من أياكس صيف العام الماضي.

وسينتظر ميلان حتى نهاية سوق الانتقالات هذا الصيف قبل المباشرة بضم لاعب الوسط المغربي، حينما تتضح أكثر تحركات البلوز لتدعيم صفوفه.