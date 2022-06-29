ميلان يخطط لخطف ديبالا قبل غريمه إنتر

ادعت تقارير إعلامية إيطالية أمس الثلاثاء أن أي سي ميلان يخطط لاقتناص النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا قبل غريمه إنتر المهتم أيضاً باللاعب.

وسينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً مع يوفنتوس بحلول نهاية الشهر الجاري، ليصبح بعدها حراً في اختيار الفريق الذي يرغب بارتداء قميصه.

وارتبط اسم نجم باليرمو السابق بإنتر مراراً خلال الأسابيع الماضية، لكن غريمه يتطلع لجلبه إلى القسم الأحمر والأسود من مدينة ميلانو.

ولم يفلح ممثلو النيراتزوري بالتوصل لاتفاق مع ديبالا حتى الآن مما يمنح الروسونيري فرصة مواتية للتوقيع معه.

يذكر أن الأرجنتيني خاض مع يوفنتوس 293 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 115 هدفاً، كما صنع 48 هدف آخر.