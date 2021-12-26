ميلان يخطط للتعاقد مع حكيم زياش

يدرس أي سي ميلان التقدم بعرض لجلب النجم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي إلى ملعب سان سيرو وفقاً لتقرير نشره برنامج "فيتشاخيس" الإسباني.

ويعاني نجم خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً في الفريق اللندني نظراً لقلة مشاركاته منذ قدوم المدير الفني توماس توخيل.

وشهدت الأسابيع الماضية ارتباط اسم نجم أياكس السابق ببوروسيا دورتموند وبرشلونة، ويبدو أن الروسونيري بات مهتماً أيضاً بخدمات اللاعب.

وانتقل زياش إلى تشيلسي عام 2020 وشارك حتى الآن في 57 مباراة بجميع المسابقات زار الشباك خلالها 9 مرات، كما تسبب في 8 أهداف أخرى.

ويرتبط النجم المغربي بعقدٍ مع البلوز يمتد حتى صيف عام 2025.