ميلان يخطط للتعاقد مع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويعتبر صاحب الـ 29 عاماً من خريجي أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2015، ومن وقتها، أصبح يتواجد باستمرار مع الميرينغي.

ورغم أنه ليس لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، لكن الفرنسي يعتمد عليه في الكثير من المراكز عندما يتعرض أحد اللاعبين اللاعبين الأساسيين للإصابة.

وذكرت محطة "كادينا كوبي" الإسبانية بأن ميلان على استعداد للتعاقد مع فاسكيز في الصيف، لتدعيم صفوفه.

وأضافت بأن عقد الدولي الإسباني سينتهي مع ريال مدريد الصيف القادم، ويبدو أنه لم يتوصل لاتفاق مع النادي بشأن تمديده، لذلك سيستغل الروسونيري الفرصة للتفاوض معه والظفر بخدماته مجاناً.

يذكر أن فاسكيز شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 27 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة ستة أهداف أخرى.