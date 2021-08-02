ميلان يدرس صيغة جديدة لاستعارة زياش من تشيلسي

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ميلان سينتهج أسلوباً جديداً من أجل تأمين خدمات حكيم زياش نجم تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويعد الدولي المغربي أحد أبرز أهداف الروسونيري لتدعيم خطه الأمامي عقب رحيل هاكان تشالهانوغلو إلى الغريم إنتر ميلان مؤخراً بعد انتهاء عقده.

ويرغب النادي الإيطالي في ضم زياش بنظام الإعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم القادم، لكنها صيغة لا تفضلها إدارة بطل أوروبا.

وعانى نجم أياكس أمستردام السابق منذ انتقاله إلى لندن في صفقة كلفت تشيلسي 44 مليون يورو.

ميلان يريد استغلال علاقته الجيدة بتشيلسي لحسم صفقة زياش

ويرتبط الناديان بعلاقة مميزة تكللها عدة صفقات ناجحة بينهما خلال الأعوام الأخيرة أبرزها انتقالات فيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموي باكايوكو إلى الفريق اللومباردي.

ويتطلع ميلان لحسم صفقة صانع الألعاب المغرب على غرار ما فعله مع براهيم دياز الذي نجح في تمديد إعارته لموسمين آخرين من ريال مدريد منتصف الشهر الماضي.