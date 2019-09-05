ميلان يرفض الحديث عن تجديد عقد دوناروما

يسعى ميلان إلى تفادي الدخول في أزمة جديدة مع حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما خلال الفترة المقبلة، بسبب ملف تجديد عقده المنتهي في يونيو 2021.

وكان دوناروما في عام 2017 قد رفض تجديد عقده بسبب مطالبه المالية، وظل الأمر مستمراً لفترة طويلة، لكنه تم غلق الملف خلال الأشهر الماضية.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان والرئيس التنفيذي زفونيمير بوبان، لا يريدان فتح ملف التجديد للحارس خوفاً من حدوث أزمة مع بداية الموسم الجديد.

وينتهي عقد الدولي الإيطالي في 30 يونيو من عام 2021 ولا يزال دوناروما يفكر في باريس سان جيرمان الذي يريد التعاقد معه حتى يصبح حارس المستقبل.