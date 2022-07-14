ميلان يسرع مفاوضات تمديد عقد رافاييل لياو

نفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية التقارير التي تم تناقلها خلال الساعات الماضية والتي تحدثت عن استعداد أي سي ميلان للاستماع إلى العروض المقدمة لشراء نجمه البرتغالي رافاييل لياو.

وفرض صاحب الـ 23 عاماً نفسه بقوة مع الروسونيري الموسم الماضي وأصبح أحد أبرز نجومه، ولعب دوراً مهماً في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2011.

وبدا أن النادي العريق مستعد للتخلي عن الجناح السريع الذي يمكن تحريره من عقده مقابل 150 مليون يورو.

ورغم اهتمام تشيلسي الكبير باللاعب، إلا أن إدارته لن توافق بالتأكيد على دفع هذا المبلغ المرتفع، وإنما كانت تمني النفس في التفاهم مع ميلان على قيمة أقل.

لكن الصحيفة الإيطالية أكدت اليوم الخميس أن بطل السيري آ يتمسك بلياو ولا يفكر بيعه، وإنما يسعى حالياً لتمديد عقده حتى صيف عام 2026.