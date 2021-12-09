ميلان يستعد لضم أومتيتي "منبوذ" برشلونة

يسعى برشلونة للتخلص من المدافع سامويل أومتيتي ويبدو أن ميلان يرغب بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير القادم.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً يعد أحد الخيارات المطروحة أمام إدارة ميلان لتعويض سيمون كيير المصاب.

ويرى النادي اللومباردي أن أومتيتي خيار غير مكلف وقد يستغلون الفرصة لضمه كونه خارج مخططات المدير الفني تشافي هيرنانديز.

ويرتبط المدافع بعقدٍ مع البلاوغرانا حتى 30 من يونيو لعام 2023، ويتقاضى أجراً مرتفعاً ولأن دوره ثانوي في الفريق باتت الإدارة تسعى لبيعه في أسرع وقت ممكن.

ولم يشارك الفرنسي مع برشلونة في أي دقيقة هذا الموسم حتى الآن وكانت آخر مشاركاته في 22 مايو 2021 في اللقاء الذي فاز فيه الفريق على آيبار بهدفٍ نظيف.