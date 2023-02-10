ميلان يستعيد نغمة الانتصارات بالتغلب على تورينو

تغلب أي سي ميلان على ضيفه تورينو بهدفٍ دون رد على ملعب سان سيرو ليلة الجمعة في مواجهة صعبة لحساب الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

يدين الروسونيري بهذا الفوز الثمين إلى نجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62.

ميلان يستعيد توازنه

بهذه النتيجة، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة في المركز الثالث على سلم الترتيب العام بعد 3 خسائر متتالية بفارق نقطتين عن إنتر ثاني الترتيب من 21 لقاء، و15 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة الذي خاض 21 مواجهة أيضاً.

فيما بقي رصيد تورينو ثابتاً عند 30 نقطة في المركز السابع.