ميلان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا

عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد تغلبه على مستضيفه بولونيا 2-1 ضمن المرحلة العشرين.

افتتح آنتي ريبيتش التسجيل للروسونيري في الدقيقة 26 من متابعة لركلة جزاء سددها النجم زلاتان إبراهيموفيتش وتصدى لها الحارس لوكاس سكوروبسكي.

وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يرد بولونيا بهدف وحيد سجله البديل أندريا بولي في الدقيقة 81 .

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي يمكنه تقليص الفارق مجدداً بمباراته في المرحلة نفسها، المقررة اليوم أمام بينيفينتو، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستعاد ميلان بذلك مذاق الانتصارات من جديد بعد أن خسر مباراته الماضية أمام أتالانتا 0-3 السبت الماضي وخسر أمام إنتر ميلان 1-2 الثلاثاء الماضي في ربع نهائي كأس إيطاليا.