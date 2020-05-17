ميلان يستهدف ضم حارس برشلونة

دخل ميلان في صراع المنافسة على ضم نيتو، حارس مرمى برشلونة، تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات نهاية الموسم الجاري.

وانتقل البرازيلي إلى البارسا مطلع الموسم الجاري قادماً من فالنسيا، لكن النادي الكتالوني يرغب في التخلي عنه بعد موسم واحد فقط بسبب الأزمة المادية التي يمر بها.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فالنسيا أعلم برشلونة برغبته في استعادة نيتو، كما أن هنالك فرق إسبانية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي مثل أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وينتهي عقد جيانلويجي دوناروما مع ميلان في صيف 2021، ولم يتوصل النادي إلى اتفاق لتجديد عقد حارسه الشاب حتى الآن، مع رغبة من عدة أندية أوروبية كبرى في التعاقد معه.

وقد يضطر ميلان لبيع حارسه لتجنب خسارته مجاناً في العام التالي.

بدوره، قرر برشلونة تصعيد الحارس البديل إينياكي بينا، ليصبح الحارس البديل لمارك أندريه تير شتيغين الموسم القادم.