ميلان يستهل موسم الدوري الإيطالي بفوز مهم على أودينيزي

حقق أي سي ميلان حامل اللقب فوزاً مهماً على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء القوي الذي جرى بينهما على أرضية ملعب سان سيرو اليوم السبت في افتتاح منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف الروسونيري عن طريق كلٍ من تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، وآنتي ريبيتش (هدفان) في الدقيقتين 15 و 68، وبراهيم دياز (46).

أما هدفا الضيوف فحملا توقيعي رودريغو بيساو وآدم ماسينا في الدقيقتين 2 و 45 على التوالي.

بهذا الانتصار، افتتح ميلان رصيده النقطي بثلاث نقاط ثمينة بانتظار بقية نتائج مباريات المرحلة وأبرزها مواجهة إنتر وليتشي في وقت لاحق من يوم السبت.

وفي مباراة أخرى، تغلب أتالانتا على مستضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين.