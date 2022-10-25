ميلان يسحق دينامو زغرب 4-0 وينعش آماله في التأهل

أنعش ميلان الإيطالي آماله في بلوغ الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-0 اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الخامسة.

جاءت أهداف اللقاء عبر كلٍ من ماتيو غابيا (39)، ورافاييل لياو (49)، وأوليفيه جيرو (59 من ركلة جزاء)، وروبرت ليوبيتشيتش (69 بالخطأ في مرمى فريقه).

ميلان يقفز إلى المركز الثاني

بهذا الانتصار المهم، رفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 7 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي خسر أمام تشيلسي المتصدر بـ 10 نقاط بنتيجة 1-3 في وقت سابق.

فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.