ميلان يسحق يوفنتوس بثلاثية ويبعده عن دوري الأبطال

حسم ميلان قمة مواجهات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مرمى مستضيفه يوفنتوس على ملعب آليانز، ليصعب مهمة البيانكونيري في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت حاسمة فيما يتعلق بالمراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث جمعت بين صاحبي المركزين الخامس ميلان والرابع يوفنتوس قبل بداية اللقاء.

افتتح النجم براهيم دياز التسجيل بهدفٍ رائع قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان بعد العودة لتقنية الفيديو التي أوضحت وجود لمسة يد على جيورجيو كييليني، لكن فرانك كيسي أهدرها لتبقى الأمور على ما هي عليه.

بعد ذلك بدقائق، أصيب النجم زلاتان إبراهيموفيتش وغادر اللقاء ليحل مكانه آنتي ريبيتش، الذي سجل بطريقة استثنائية في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 82 أكمل فيكايو توموري المعار من تشيلسي الثلاثية لميلان برأسية ضاعفت من محن يوفنتوس ومدربه أندريا بيرلو، وكتبت فوز الروسونيري الأول على ملعب آليانز منذ إنشائه.

رفع هذا الانتصار رصيد ميلان إلى 72 نقطة ليخطف المركز الثالث من نابولي، بينما ترك يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 69 نقطة، مهدداً بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وأمامه مباراتان مرتقبتان أمام ساسوولو وإنتر في المرحلتين القادمتين.