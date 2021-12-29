ميلان يصر على استعارة حكيم زياش من تشيلسي

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن أي سي ميلان يريد الحصول على خدمات النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي على سبيل الإعارة.

ولا يمانع بطل أوروبا التخلي عن صانع الألعاب البالغ من العمر 28 عاماً خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم نظراً لقلة مردوده.

ولم ينجح المغربي في تثبيت قدميه منذ انتقاله إلى ملعب ستامفورد بريدج قادماً من أياكس العام الماضي.

كما تم استبعاد زياش من تشكيلة منتخب المغرب التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية الشهر القادمة لخلاف سابق بينه وبين المدرب وحيد خليلوجيتش.

وتتوفر الظروف حالياً لإتمام الصفقة مبدئياً بما أن اللاعب لن يشارك في البطولة الإفريقية.

لكن تشيلسي قد يطالب بوضع بند يجبر ميلان على الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.