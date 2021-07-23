ميلان يضغط على تشيلسي من أجل حكيم زياش

بعد نجاحه في ضم فيكايو توموري وأوليفييه جيرو من تشيلسي، يسعى ميلان الآن لجلب النجم المغربي حكيم زياش من بطل أوروبا على سبيل الإعارة وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن صانع الألعاب الذي لم يتمكن من فرض نفسه مع الفريق اللندني مطلوب من قبل الروسونيري هذا الصيف.

ويتطلع النادي الإيطالي لحسم الصفقة على سبيل الإعارة مبدئياً لموسم مع خيار الشراء بصورة نهائية.

هل سينتقل زياش إلى ميلان هذا الصيف؟

وسجل نجم أياكس أمستردام السابق هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى خلال 23 مباراة خاضها مع البلوز، منها هدف في شباك مانشستر سيتي خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن النادي اللومباردي يدرس أيضاً التعاقد مع فيليبي كوتينيو أو إيسكو، لكن زياش يبقى الخيار الأقل تكلفة على المدى القريب.

وشارك صاحب الـ 28 عاماً فقط في 8 مباريات منذ تولي توماس توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي.