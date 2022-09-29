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ميلان يطارد حكيم زياش في يناير

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:44
حكيم زياش (المصدر: أ ف ب)
حكيم زياش (المصدر: أ ف ب)

أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن أي سي ميلان يواصل متابعة وضعية النجم الدولي المغربي حكيم زياش في تشيلسي على أمل ضمه مع بداية العام القادم على سبيل الإعارة.

وحاول النادي اللومباردي جلب نجم أياكس السابق خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ورغم الرغبة الواضحة من قبل اللاعب بالرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج وارتباط اسمه بعودة محتملة إلى أياكس في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الأخيرة، إلا أنه استمر مع فريقه الحالي في النهاية.

ما هي قيمة حكيم زياش ؟

ويمتد عقد النجم البالغ من العمر 29 عاماً مع تشيلسي حتى صيف عام 2025 علماً بأن قيمته الحالية تبلغ 20 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك لاعب خط الوسط المهاجم مع البلوز هذا الموسم في 4 مباريات فقط اثتنان منها في الدوري الإنجليزي والاثنتان الآخريان في دوري الأبطال.

كلمات دالة:حكيم زياشتشيلسيميلانأياكس

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