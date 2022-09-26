ميلان يعترف بإمكانية بيع رافاييل لياو

ارتبط اسم النجم الدولي البرتغالي رافاييل لياو جناح أي سي ميلان بانتقال محتمل إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أن اللاعب بقي مع الفريق اللومباردي في نهاية المطاف.

واعترف باولو مالديني مدير النادي الرياضي بوصول عروض للتعاقد مع البرتغالي الشاب.

ماذا قال مالديني عن لياو وهيرنانديز؟

أكد أسطورة الدفاع الإيطالي خلال مهرجان ترينتو للرياضة: "هل رفضت عروضاً لبيع رافاييل وتيو هيرنانديز؟ طلبت حتى ألا تصلني هذه العروض.

"المشكلة أن المهتمين سيعاودون طرق بابنا، حينها عليك أن تقرر ما ستفعله، من ناحية وضعية النادي فنحن نسيطر على حساباتنا، ولا نحتاج لبيع أي لاعب، نريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين.

"لكن اليوم لم يعد هناك أي لاعب غير قابل للبيع (في إشارة إلى إمكانية بيع البرتغالي صاحب الـ 23 عاماً وغيره من نجوم الفريق)."