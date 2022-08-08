ميلان يعقد مفاوضات جديدة لضم زياش

دخل أي سي ميلان بطل إيطاليا في مفاوضات جديدة مع تشيلسي من أجل تأمين خدمات النجم الدولي المغربي حكيم زياش هذا الصيف وفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا".

ولم يعد صاحب الـ 29 عاماً جزءاً من مخططات المدير الفني الألماني توماس توخيل في ملعب ستامفورد بريدج.

ومع أنه يرتبط بعقدٍ مع البلوز يمتد حتى صيف عام 2025، إلا أن الإدارة اللندنية باتت تعمل على نقله إلى فريق آخر هذا الصيف.

وحاول الروسونيري التعاقد مع نجم أياكس السابق مطلع الصيف الجاري، إلا أن المفاوضات وصلت حينها إلى طريق مسدود.

لكن صحيفة "تيليغراف" البريطانية أكدت أن ممثلي ميلان اجتمعوا بمسؤولي تشيلسي مجدداً في محاولة لإتمام صفقة على سبيل الإعارة.

يذكر أن زياش سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 44 مباراة مع تشيلسي في جميع البطولات الموسم الماضي.