ميلان يعلن عن موعد تقديم إبراهيموفيتش

أعلن ميلان أنه سيتم تقديم لاعبه الجديد، النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى وسائل الإعلام في الثالث من يناير القادم.

وسيخضع نجم أياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وباريس سان جيرمان مانشستر يونايتد والسابق إلى الفحص الطبي يوم الخميس القادم، على أن يظهر في المؤتمر الصحفي الأول بعد عودته إلى سان سيرو في اليوم التالي.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يعلن نادي آي سي ميلان أن المؤتمر الصحفي الخاص بزلاتان إبراهيموفيتش من المقرر أن يقام يوم الجمعة، الثالث من يناير في كاسا ميلان في العاشرة صباحاً".

ونجح نادي مدينة ميلانو في التوصل إلى اتفاق مع السويدي البالغ 38 عاماً للعودة إلى صفوفه بموجب عقد يمتد لستة أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق لوس أنجيليس غالاكسي، في ديسمبر الجاري، وذلك في محاولة لإنعاش الفريق الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي ويقبع في المركز الحادي عشر.

وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأميركي.