ميلان يغازل إبراهيموفيتش

قالت وسائل إعلامية إيطالية الخميس، أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش، تلقى عرضاً من فريقه السابق ميلان، للانضمام إلى صفوفه لمدة ستة أشهر.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" ومحطة "سكاي سبورتس"، أن بطل أوروبا سبع مرات، أجرى اتصالات مع مينو رايولا، وكيل "إبرا"، بهدف ضمه.

ويعاني الروسونيري منذ بداية الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة، بعد فوزه في أربع مباريات، وتعادله في واحدة، وخسارته في سبع.

وتعاقب على ميلان في المواسم الثمانية الأخيرة 8 مدربين آخرهم ستيفانو بيولي، الذي حل بديلاً لماركو جيامباولو، المقال من منصبه في أكتوبر الماضي.

ولعب إبراهيموفيتش (38 عاماً) خلال موسمين مع ميلان 61 مباراة، سجل خلالها 42 هدفاً، وساعده على الفوز بآخر لقب له في الدوري الإيطالي.

وسبق لابراهيموفيتش اللعب في مالمو السويدي (1999-2001)، وأياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، ويوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، وإنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، وبرشلونة الإسباني (2009-2010)، وميلان الإيطالي (2010-2012)، وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2016)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس أنجيليس غالاكسي الأميركي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 52 هدفاً في 56 مباراة.

وأعلن الهداف السويدي الأربعاء الماضي مغادرة فريقه الأميركي دون أن يشير إلى وجهته القادمة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكراً لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة... الآن، عودوا لمشاهدة البيسبول".