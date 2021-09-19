ميلان يفرض التعادل الإيجابي على يوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع ضيفه ميلان بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي شهده ملعب آليانز لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفي مبكراً عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة بعدما رفع الكرة بمهارة من فوق الحارس مايك ماينيان.

وعادل آنتي ريبيتش للروسونيري في الدقيقة 76 برأسية محكمة على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

يوفنتوس يواصل الترنح محلياً

ورفع يوفي رصيده بهذا التعادل إلى نقطتين ليحتل المركز الثامن عشر ولتستمر معاناته المحلية.

فيما رفع أي سي ميلان رصيده بدوره إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن غريمه إنتر ميلان حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

يذكر أن إنتر سحق بولونيا أمس بستة أهداف لهدف أمس السبت.