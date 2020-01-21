ميلان يفكر في إعادة آليغري

يدرس ميلان إعادة المدير الفني ماسيميليانو آليغري لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.

ويشرف حالياً على الروسونيري المدرب ستيفانو بيولي، إلا أن الفريق يعاني في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق 23 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

وقالت شبكة «سبورت إيطاليا»، أن آليغري قد يعود لقيادة ميلان في يونيو، رغم ارتباطه في الآونة الأخيرة بتدريب مانشستر يونايتد خلفاً لأولي غونار سولشاير.

وأكدت الشبكة أن النادي الإنجليزي حوّل أنظاره تجاه ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، مما يفتح الطريق أمام النادي اللومباردي للتعاقد مع مدربه السابق.

وكان ميلان قد توج بلقب الدوري الإيطالي آخر مرة تحت قيادة آليغري موسم 2010-2011.