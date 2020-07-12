ميلان يفكر في ضم سيبايوس

بدأت إدارة ميلان خططها لضم أسماء جديدة تمهيداً للمنافسة خلال الموسم القادم، مع اهتمامها بداني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى آرسنال.

وأشارت صحيفة "ذا سن" البريطانية الأحد، إلى أن مسؤولي الروسونيري لديهم شغف كبير بالتوقيع مع لاعب الوسط، بطلب من رالف رانجنيك، المدرب المحتمل القادم للنادي اللومباردي.

ولا يعتبر ميلان الطرف الوحيد الذي يرغب في ضم سيبايوس، حيث يريد أيضاً كل من فالنسيا وريال بيتيس التوقيع معه، لسابق خبرته في الليغا.

يذكر أن إدارة ريال مدريد ترغب في الحصول على سيولة مالية عاجلة، لذلك فإنها ستوافق على رحيل سيبايوس في حال وصول عرض رسمي بقيمة 30 مليون يورو على الأقل.